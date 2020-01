David Goffin (ATP 11) s'est hâté en conférence de presse après sa victoire 6-4, 7-6 (7/3) contre Rafael Nadal, le N.1 mondial, qui a permis à la Belgique de garder une chance de se hisser en demi-finale de l'ATP Cup de tennis, vendredi soir à Sydney. Ravi de sa prestation, le Liégeois, 29 ans, y a révélé la tactique qui l'a aidé à terrasser l'Espagnol, 33 ans, invaincu jusqu'ici dans la compétition.

"Je suis monté sur le terrain, comme contre la Bulgarie, pour montrer ce dont j'étais capable, essayer de jouer mon meilleur tennis", a-t-il expliqué. "Je n'ai pas le même jeu qu'un Kyrgios, mais contre Rafa, il faut tâcher d'utiliser ses meilleures armes. Et pour moi, cela signifie prendre la balle tôt et utiliser la puissance de Rafa pour jouer vite et le faire courir. Mon coup droit et mon revers sont mes meilleures armes. Je peux jouer long de ligne, croisé et varier les directions dès que possible. Rafa n'a pas pu jouer deux ou trois coups droits d'affilée et me faire courir. Car dès qu'il a le temps, il dicte, avec le coup droit ou le revers, et je suis mort."

Avant de filer pour encourager ses coéquipiers Sander Gillé et Joran Vliegen dans le double, David Goffin a encore glissé qu'il s'était aussi inspiré de la manière dont un certain Novak Djokovic (ATP 2) affrontait Rafael Nadal.

"Bien sûr, j'essaie toujours de prendre tout ce qui est possible de Novak, car si nous ne sommes pas les mêmes joueurs, il prend également la balle tôt, il a un revers à deux mains, il est super solide et il bouge bien", a-t-il poursuivi. "J'essaie d'absorber les frappes de Rafa et de changer souvent de direction, comme Novak peut le faire. Mais Novak, c'est Novak. Et moi, c'est moi. J'essaie de faire le maximum et je pense que j'ai développé un jeu qui s'est révélé efficace aujourd'hui."

"Je suis monté sur le terrain, comme contre la Bulgarie, pour montrer ce dont j'étais capable, essayer de jouer mon meilleur tennis", a-t-il expliqué. "Je n'ai pas le même jeu qu'un Kyrgios, mais contre Rafa, il faut tâcher d'utiliser ses meilleures armes. Et pour moi, cela signifie prendre la balle tôt et utiliser la puissance de Rafa pour jouer vite et le faire courir. Mon coup droit et mon revers sont mes meilleures armes. Je peux jouer long de ligne, croisé et varier les directions dès que possible. Rafa n'a pas pu jouer deux ou trois coups droits d'affilée et me faire courir. Car dès qu'il a le temps, il dicte, avec le coup droit ou le revers, et je suis mort." Avant de filer pour encourager ses coéquipiers Sander Gillé et Joran Vliegen dans le double, David Goffin a encore glissé qu'il s'était aussi inspiré de la manière dont un certain Novak Djokovic (ATP 2) affrontait Rafael Nadal. "Bien sûr, j'essaie toujours de prendre tout ce qui est possible de Novak, car si nous ne sommes pas les mêmes joueurs, il prend également la balle tôt, il a un revers à deux mains, il est super solide et il bouge bien", a-t-il poursuivi. "J'essaie d'absorber les frappes de Rafa et de changer souvent de direction, comme Novak peut le faire. Mais Novak, c'est Novak. Et moi, c'est moi. J'essaie de faire le maximum et je pense que j'ai développé un jeu qui s'est révélé efficace aujourd'hui."