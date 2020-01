Le monde du tennis s'est mobilisé pour venir en aide aux victimes des 'bushfires', les feux de forêt qui ravagent le Sud-Est de l'Australie. L'Australien Nick Kyrgios a été le premier à lancer le mouvement en décidant de donner 200 dollars par ace qu'il servirait durant la tournée australienne. D'autres ont emboîté le pas, les stars du circuit acceptant notamment de participer au 'AO Rally for Relief', une exhibition, mercredi dernier, dans la Rod Laver Arena, qui a permis de récolter près de 5 millions de dollars.

L'Open d'Australie a également lancé une nouvelle action, ce lundi à Melbourne, dans l'espoir de récolter encore plus de fonds. Baptisée 'Tennis Charity Auction', elle propose aux amateurs de tennis, mais pas seulement, de soumettre une enchère pour acquérir plusieurs objets offerts par les joueurs et les joueuses. Y figurent déjà les raquettes de Serena Williams et Dominic Thiem, la paire de chaussures de Naomi Osaka avec laquelle elle a remporté l'US Open en 2018 ou encore le T-shirt de Stefanos Tsitsipas, vainqueur des ATP Finals à Londres.

David Goffin et les Belges ont également décidé de participer. Le Liégeois et ses équipiers Steve Darcis, Kimmer Coppejans, Sander Gillé et Joran Vliegen ont ainsi accepté que le tableau qu'ils ont dessiné et signé de leurs propres mains lors de l'ATP Cup à Sydney soit mis aux enchères. Au même titre que les autres équipes participantes, l'Espagne de Rafael Nadal et la Serbie de Novak Djokovic en tête.

