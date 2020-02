David Goffin (ATP 10) a dévoilé une autre facette de sa personnalité de joueur de tennis en marge de sa qualification pour les demi-finales du tournoi ATP 250 en salle de Montpellier, doté de 542.695 euros. Le N.1 belge, 29 ans, qui a battu son ami français Pierre-Hugues Herbert (ATP 67), 28 ans, 6-4, 7-6 (7/5), a ainsi accepté de répondre à des questions plus intimes dans une rubrique intitulée #ask mise en place par les organisateurs du tournoi.

"Je ne suis pas superstitieux, mais j'aime bien avoir la même routine avant un match. Je prépare mes boissons, mes raquettes, etc. Je m'organise toujours de la même façon pour être prêt", a confié le Liégeois, qui a aussi révélé qu'il n'était pas évident pour lui de garder son calme dans les moments importants. "Je ne le suis pas", a-t-il souri. "J'essaie de paraître calme pour rester lucide et concentré sur ce que j'ai à faire, parce que dès que je m'énerve, je sais que je fais les mauvais choix. Donc, même si j'ai l'air d'être calme, à l'intérieur, parfois cela bout et je peux être énervé". David Goffin, qui défiera le Canadien Vasek Pospisil (ATP 132) dans la deuxième demi-finale de l'Open Sud de France, a également expliqué que pour lui, c'est l'aspect mental qui était le plus difficile à gérer en tennis. "J'ai plutôt une bonne base physique, dont je parviens à tenir la plupart des matches. Mais parfois quand le mental lâche, le physique suit derrière. Donc la base, c'est le mental", a encore glissé le natif de Rocourt, pour qui le joueur le plus puissant du circuit est Rafael Nadal (ATP 2). "Nadal frappe très fort et très lourd quand on joue sur terre battue. Je l'ai affronté à Roland-Garros l'année dernière et c'était assez impressionnant. Mais maintenant, les joueurs frappent de plus en plus fort, donc il y en a beaucoup". (Belga)

"Je ne suis pas superstitieux, mais j'aime bien avoir la même routine avant un match. Je prépare mes boissons, mes raquettes, etc. Je m'organise toujours de la même façon pour être prêt", a confié le Liégeois, qui a aussi révélé qu'il n'était pas évident pour lui de garder son calme dans les moments importants. "Je ne le suis pas", a-t-il souri. "J'essaie de paraître calme pour rester lucide et concentré sur ce que j'ai à faire, parce que dès que je m'énerve, je sais que je fais les mauvais choix. Donc, même si j'ai l'air d'être calme, à l'intérieur, parfois cela bout et je peux être énervé". David Goffin, qui défiera le Canadien Vasek Pospisil (ATP 132) dans la deuxième demi-finale de l'Open Sud de France, a également expliqué que pour lui, c'est l'aspect mental qui était le plus difficile à gérer en tennis. "J'ai plutôt une bonne base physique, dont je parviens à tenir la plupart des matches. Mais parfois quand le mental lâche, le physique suit derrière. Donc la base, c'est le mental", a encore glissé le natif de Rocourt, pour qui le joueur le plus puissant du circuit est Rafael Nadal (ATP 2). "Nadal frappe très fort et très lourd quand on joue sur terre battue. Je l'ai affronté à Roland-Garros l'année dernière et c'était assez impressionnant. Mais maintenant, les joueurs frappent de plus en plus fort, donc il y en a beaucoup". (Belga)