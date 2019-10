David Goffin (ATP 14/N.12) n'arrive toujours pas à battre Grigor Dimitrov (ATP 27). Le Belge s'est incliné devant le Bulgare pour la huitième fois en neuf confrontations. Mercredi au 2e tour du Masters 1000 de Paris-Bercy (dur/5.207.405 euros), Goffin a été battu 7-5, 6-3 après 1h25 de match et doit faire une croix sur le Masters de Londres (10-17/2019).

Malgré un rapide break, David Goffin a perdu la première manche contre un Dimitrov alliant à merveille slices et revers bombés. Le Bulgare, vainqueur de 8 titres ATP, dont le Masters 2017 où il avait battu Goffin en finale, a confirmé dans la seconde manche. Performant au service et profitant des 26 fautes directes du Liégeois sur l'ensemble de la partie, Dimitrov a logiquement validé son ticket pour les huitièmes. Après des saisons 2018 et 2019 compliquées, le droitier de Haskovo confirme son net regain de forme en cette fin d'exercice.

Cette défaite Goffin signifie aussi que le N.1 belge ne rejoindra pas Londres pour y disputer le Masters de fin de saison, réunissant les huit meilleurs joueurs de la saison.

En huitièmes de finale, Dimitrov défiera Dominic Thiem (ATP 5/N.5), tombeur en début de journée de l'excellent serveur canadien Milos Raonic (ATP 32), auteur de 30 aces. L'Autrichien s'est imposé après 2h38 de jeu sur le score de 7-6 (5), 5-7, 6-4.

A noter que l'Italien Fabio Fognini (ATP 12), battu par le Canadien Denis Shapovalov (ATP 28) au 2e tour, a lui aussi perdu tout espoir de se qualifier pour les Masters de Londres.

Deux places sont encore en jeu à Paris pour rejoindre à Londres Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Daniil Medvedev, Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas. Les mieux placés pour décrocher ces deux derniers tickets sont Alexander Zverev, actuellement 7e de la Race et qualifié pour les 8es de finale à Bercy, ainsi que Matteo Berrettini, 8e et qui joue mercredi soir au 2e tour contre Jo-Wilfried Tsonga.