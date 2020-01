David Goffin n'a pas tremblé mardi au premier tour de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem de la saison 2020 de tennis. Seul représentant belge dans le tableau masculin, le onzième joueur mondial s'est imposé 6-4, 6-3, 6-1 contre le Français Jérémy Chardy (ATP 58) après 1h48 de jeu.

Auteur d'un très bon début de saison, en battant notamment le N.1 mondial Rafael Nadal et le Bulgare Grigor Dimitrov à l'ATP Cup, le Liégeois de 29 ans n'a jamais été inquiété par le Palois de 32 ans mardi sur le court N.3. Très performant sur son service, avec 83% des points gagnés sur sa première balle, Goffin n'a été breaké qu'une fois.

Dans ce troisième duel entre les deux hommes, le premier sur dur, Goffin a plié le match sur sa première balle de match.

Les 1/4, son record en Australie

Le Belge, battu au 3e tour par le Russe Daniil Medvedev en 2019, a déjà atteint les quarts de finale du tournoi aux antipodes en 2017. Pour tenter de faire aussi bien cette saison, il devra battre au 2e tour le vainqueur du duel entre le Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 64) et le Britannique Cameron Norrie (ATP 62).

C'est la deuxième victoire belge de la journée après celle enregistrée en trois sets par Greet Minnen (WTA 119) contre la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 99). Alison Van Uytvanck (WTA 47) et Kirsten Flipkens (WTA 81) ont elles vu leur parcours s'arrêter au premier tour après des défaites contre la Française Fiona Ferro (WTA 63) et la Tchèque Karolina Muchova (WTA 22/N.20).

Herbet au 2e tour

David Goffin (ATP 11) et Pierre-Hugues Herbert (ATP 64) sont amis en dehors des courts mais les deux hommes s'affronteront au deuxième tour de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem de la saison de tennis 2020.

Après une victoire autoritaire contre Jérémy Chardy (ATP 58) mardi sur le score de 6-4, 6-3, 6-1, le Liégeois défiera donc un deuxième Français en la personne de 'P2H'.

Spécialiste du double, Herbert a longtemps été dominé par le Britannique Cameron Norrie (ATP 62) mais a finalement émergé après 3h42 de jeu. Visiblement gêné à la cuisse pendant le match, le Français s'est malgré tout imposé 7-5, 3-6, 3-6, 7-5 et 6-4.

C'est avec Herbert que Goffin a remporté son seul titre ATP en double, en 2019 à Doha.

Auteur d'un très bon début de saison, en battant notamment le N.1 mondial Rafael Nadal et le Bulgare Grigor Dimitrov à l'ATP Cup, le Liégeois de 29 ans partira avec les faveurs des pronostics contre Herbert. En effet, le N.1 belge n'a jamais perdu en trois duels sur le circuit contre le Français de 28 ans.

En cas de victoire, Goffin défiera le Japonais Yuichi Sugita (ATP 91) ou le Russe Andrey Rublev (ATP 16), lauréat des tournois de Doha et d'Adélaïde en ce début de saison.

