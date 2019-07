Sander Gille et Joran Vliegen vont disputer leur deuxième finale ATP en une semaine. La paire belge, tête de série N.4, s'est qualifiée vendredi pour la finale du double au tournoi sur terre battue de Gstaad, une épreuve ATP 250 sur terre battue dotée de 524.340 euros, en Suisse.

Lauréats dimanche à Bastad, en Suède, de leur premier sacre en double sur le circuit ATP, les Belges ont aligné une septième victoire de rang. Vendredi en Suisse, Sander Gille, 62e mondial en double, et Joran Vliegen, 43e mondial, ont battu en demies les Suisses Jakub Paul et Marc-Andrea Huesler, bénéficiaires d'une wild card, sur le score de 6-4, 6-4 après 69 minutes de jeu. En finale, ils défieront les vainqueurs du duel entre les Argentins Guillermo Duran et Andres Molteni (N.3) et la paire formée par l'Autrichien Philipp Oswald et le Slovaque Filip Polasek (N.1).