Kirsten Flipkens (WTA 94) a achevé dimanche sa saison 2019 de la plus belle des manières en remportant le tournoi WTA 125K Series sur dur de Houston, au Texas, doté de 125.000 dollars. La Campinoise, 33 ans, a battu en finale la revenante Américaine CoCo Vandeweghe (WTA 328), 27 ans, double demi-finaliste en Grand Chelem et longtemps blessée à la cheville, 7-6 (7/4) et 6-3.

"C'est incroyable !", s'est-elle exclamée après la balle de match. "C'est une merveilleuse sensation de clore une saison par une victoire. C'est quelque chose qui n'arrive pas si souvent. Ce fut une très belle finale. Cela me donne énormément de satisfaction pour aborder l'année 2020."

Il s'agit du deuxième titre le plus important de la carrière de Kirsten Flipkens, après sa victoire au tournoi WTA de Québec, doté de 250.000 dollars en 2012. La native de Geel aura fait preuve d'une remarquable efficacité dans les moments-clés de cette finale, convertissant quatre de ses cinq balles de break, contre seulement trois sur onze occasions pour Coco Vandeweghe.

"Elle est vraiment bien rentrée dans la partie. Elle a mené 2-0, 15-40 sur mon service et ce fut un jeu très long et très important à gagner", a-t-elle poursuivi. "Et je savais, à partir de ce moment-là, que si je ne me montrais pas un peu plus agressive et que je me contentais d'attendre qu'elle commette la faute, cela ne marcherait pas. Elle a un grand service et des frappes puissantes. Il fallait donc que je me lâche et que je saisisse la moindre occasion."

Encore 120e sur les tablettes de la WTA le 7 octobre, Kirsten Flipkens devrait du coup achever l'année 2019 aux alentours de la 70e place et être assurée de figurer directement dans le tableau finale de l'Open d'Australie en janvier.