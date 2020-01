Les superstars du tennis Roger Federer, Rafael Nadal et Serena Williams participeront aux matches-exhibition de levée de fonds pour l'Australie, ravagée par de gigantesques incendies, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Naomi Osaka, Caroline Wozniacki, Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas seront également à l'affiche de ces matches-exhibition prévus le 15 janvier à Melbourne où doit avoir lieu une semaine plus tard l'Open d'Australie.

Les incendies qui ravagent l'île-continent depuis septembre et ont tué 25 personnes, ont déclenché un élan de solidarité de sportifs face à cette catastrophe environnementale.

La numéro un mondiale Ashleigh Barty a promis de reverser ses gains du Tournoi de Brisbane à la Croix-Rouge pour aider les victimes, tandis que les organisateurs de l'ATP Cup, compétition masculine par équipes qui se tient en ce moment en Australie, ont promis de donner 100 dollars australiens (environ 62 euros) par ace.

La fumée provoquée par les incendies a un temps fait craindre un report ou une annulation du premier tournoi du Grand Chelem de l'année, mais le patron de la Fédération australienne Craig Tiley a écarté mardi cette hypothèse.

