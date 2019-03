Federer en demie à Dubaï, à deux victoires d'un 100e titre

Le Suisse de 37 ans (N.7 mondial), qui convoite aussi un huitième trophée dans la ville des Emirats arabes unis, rencontrera vendredi le Croate Borna Coric (N.13).

L'autre demi-finale opposera le Grec Stefanos Tsitsipas (N.11) au Français Gaël Monfils (N.23).

Federer a écarté Fucsovics en 1h56 minutes, au terme d'un match qui était loin d'être acquis face au 35e mondial, a expliqué le Suisse.

"C'était difficile. Le tie-break était difficile. Je suis content d'avoir trouvé le moyen de m'en sortir. C'était un match exaltant, c'est le moins que l'on puisse dire", a-t-il ajouté.

"Quand on regarde le score de chez soi ça a l'air de deux sets faciles. Mais c'était si serré qu'il ne faut jamais sous-estimer personne. Je suis très content de mon niveau. C'était dur avec le vent, mais c'est un défi et c'est pourquoi je suis ici", a encore dit Federer, qui a remporté 20 Grands Chelems et 99 titres dans sa carrière.

Plus tôt dans la journée, Monfils a battu le Lituanien Ricardas Berankis 6-1, 6-7 (3/7), 6-2. Le Français était furieux contre lui-même après avoir raté des occasions de remporter le match en deux sets alors qu'il menait 5-4 au deuxième.

"C'était dur mentalement, j'étais furieux de ne pas le finir (le match en deux sets, ndlr). J'ai dû me mettre en colère pour trouver l'énergie pour revenir", a déclaré Monfils. "J'étais mou, je savais que je devais faire quelque chose. Mon adversaire était très courageux, il a joué ses coups, est monté au filet et m'a mis en difficulté".

Gaël Monfils signe un début de saison tonitruant après un titre à Rotterdam et 12 victoires engrangées depuis le début de l'année.

Tsitsipas a lui aussi été mis en difficulté dans son quart de finale. Il lui aura fallu 2h20 pour venir à bout du Polonais Hubert Hurkacz, après un premier set remporté au jeu décisif et un deuxième perdu également au tie-break, 7-6 (7/4), 6-7 (1/7), 6-1.

"Les breaks que j'ai faits dans le troisième set m'ont rafraîchi l'esprit. Je suis arrivé à améliorer mon niveau de jeu. Je savais que si je continuais à me battre j'aurais plus d'occasions, et elles se sont présentées", a déclaré Tsitsipras.

Dans la soirée, Coric a battu le Géorgien Nikoloz Basilashvili (N.19) 4-6, 6-2, 7-6 (7/1).