Roger Federer, troisième joueur mondial, blessé à la jambe droite, a dû déclarer forfait vendredi avant le quart de finale du tournoi Masters 1000 de Rome doté de 5.207.405 euros, qui devait l'opposer au Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 7/N/8) sur la terre battue du court central du Foro Italico, a annoncé l'ATP.

"Je ne suis pas à 100% au plan physique et après des discussions avec mon équipe, il a été décidé que je ne jouerai pas", a déclaré le Suisse, selon un message communiqué par l'ATP.

"Je suis déçu de ne pas pouvoir jouer. Rome a toujours été une de mes villes préférées et j'espère revenir l'année prochaine", a ajouté l'ancien N.1 mondial.

Federer avait annoncé tardivement la semaine dernière sa participation au tournoi de Rome, où il n'était plus revenu depuis 2016.

Il n'aura finalement joué qu'une journée au Foro Italico, jeudi avec deux matches disputés et gagnés, la pluie tombée mercredi ayant alourdi le programme.

Le Suisse aux 20 Grands Chelems a d'abord battu le Portugais Joao Sousa 6-4, 6-3, avant un 8e de finale beaucoup plus compliqué contre le Croate Borna Coric.

Federer avait en effet dû batailler plus de deux heures et demie et sauver deux balles de match, pour finalement s'imposer 2-6, 6-4, 7-6 (9/7).

Tsitsipas affrontera un Espagnol pour une place en finale samedi. En l'occurrence Rafael Nadal (ATP 2), tête de série numéro 2, ou Fernando Verdasco.