Fed Cup - La Belgique et le Kazakhstan à égalité 1-1 avant les trois derniers matchs ce samedi

La Belgique et le Kazakhstan sont à égalité, une victoire partout, après la première journée de leur match de qualification du groupe mondial de la Fed Cup de tennis, jouée vendredi à Courtrai. Ysaline Bonaventure (WTA 115) s'est inclinée en trois sets 3-6, 7-6 (7/2) et 6-2 contre Yulia Putintseva (WTA 34). Elise Mertens (WTA 19) avait donné le premier point à la Belgique en battant Zarina Diyas (WTA 63) 1-6, 6-2 et 6-1.

