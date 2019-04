Les abonnés, qui espéraient vivre trois journées de suspense, ont été servis, ce week-end au Complexe Sportif De Lange Munte de Courtrai, où les équipes féminines de tennis belge et espagnole, se disputaient un ticket pour le Groupe mondial de la Fed Cup. Mais la victoire n'est finalement pas tombée du côté espéré par la grande majorité des spectateurs, à l'issue du troisième set de la cinquième partie, remportée 7-6 (7/4), 2-6, 6-2, par la paire espagnole. La rencontre a duré 2 heures et 13 minutes.

Kirsten Flipkens au repos pour le premier simple de la troisième et dernière journée, ce qui a permis à Carla Suarez Navarro (WTA 27) de très facilement égaliser pour l'Espagne, en écrasant Yanina Wickmayer (WTA 127) 6-2, 6-1, en 55 minutes, après l'exploit d'Ysaline Bonaventure (WTA 122) contre Garbine Muguruza (WTA 19), 6-4, 0-6, 6-3, le double décisif devait désigner le vainqueur de la rencontre. Il opposait Flipkens et Bonaventure, à Suarez Navarro et Muguruza. Trois joueuses invaincues, et la dernière chance de l'ex-numéro un mondiale (du 11 septembre au 8 octobre 2017) de remporter enfin une rencontre dans ce match...

La Belgique démarra sur les chapeaux de roue en se détachant à 3-0, après avoir pris le service de Muguruza dès le deuxième jeu. Mais Flipkens fut à son tour breakée à 3-1, et l'Espagne égalisa (3-3). Les choses ont commencé à mal tourner pour les Belges lorsque Bonaventure a été menée 0-40 à cinq partout. Même si elle a malgré tout enlevé le jeu. On en arriva donc à un tie break, où l'Espagne a pris les devants, 3-0, et a ensuite conservé le dessus (7/4), pour empocher le set. Bonaventure a de nouveau dû cravacher pour conserver son service au début de la seconde manche, mais s'en est encore sortie. Mieux, même, Suarez Navarro a cédé le sien au jeu suivant: 2-1 pour la Belgique, puis 3-1.

La salle était en folie. D'autant qu'un nouveau break allait permettre à la paire Flipkens-Bonaventure de mener 5-2, puis d'égaliser à une manche partout (6-2). Au troisième set, alors que les échanges étaient de plus en plus spectaculaires, Bonaventure perdit son engagement dans le sixième jeu, ce qui permit à l'Espagne de mener 4-2, puis 5-2. La Belgique était au bord de la relégation dans le Groupe 2, où elle fut précipitée à l'issue du jeu suivant, Bonaventure expédiant largement hors du terrain, la pourtant facile volée de l'égalisation à 40 partout, sur le service de Flipkens. Il faut dire qu'avec le pari de Johan Van Herck d'aligner Wickmayer à la place de Flipkens contre Suarez Navarro, dimanche, la Belgique a été surclassée dans deux des cinq matches, et donc logiquement battue, au final. L'Espagne s'était qualifiée pour ce barrage en écartant le Japon, 3-2, dans le Groupe 2. La Belgique s'était pour sa part inclinée 3-2 en France, lors du premier tour du Groupe mondial.