Belgique 1 - Espagne 0. Le premier match du barrage pour le maintien dans le Groupe mondial de la Fed Cup de tennis a tourné à l'avantage de la Belgique, qui a ainsi marqué un point crucial. Kirsten Flipkens (WTA 59), numéro deux belge, a en effet pris le dessus, 6-3, 4-6, 6-4, sur Garbine Muguruza (WTA 19), la première joueuse espagnole, samedi après-midi au Lange Munte de Courtrai. La rencontre a duré 2 heures et 8 minutes. Le second simple de la journée opposera Alison Van Uytvanck (WTA 52) à Carla Suarez Navarro (WTA 27).

La Belge, au risque de surprendre son auditoire, avait annoncé en conférence de presse qu'elle savait comment s'y prendre pour contrarier, sinon battre l'ancienne numéro un mondiale. Le piège a très bien fonctionné, au premier set en tout cas, qui a tourné à l'avantage de Flipkens dans le huitième jeu, où elle a mené 15-40 avant de réaliser le break à 30-40, pour mener 5-3. Elle avait déjà obtenu une balle de break, non exploitée, à 3-2. Le neuvième jeu a été vite expédié, 40-15, puis 6-3 ! Restait à poursuivre dans cette voie au deuxième set. Ce qui était plus facile à dire qu'à faire. Parce que même si entre entre quelques coups fulgurants, l'Espagnole commit encore des erreurs, elle a aussi suffisamment haussé son niveau de jeu pour en prendre le contrôle. Mais seulement après avoir une deuxième fois concédé son service suite à une facile amortie manquée à un partout. Elle a alors immédiatement rétabli une situation devenue trop compromise: 2-2. La Belge était certes en difficulté, mais pas au point de lâcher prise, sauf au dixième jeu (blanc): 4-6. Flipkens breaka à son tour Muguruza grâce à un autre jeu blanc dans le set décisif (1-0), avant de revenir de 0-40, pour empêcher le contre-break (2-0). Mais la victoire était encore loin, chaque point gagnant de Flikpens exigeant de plus en plus d'efforts. L'Espagnole rétablit ainsi la situation en deux jeux (2-2). Tout était à refaire...Mais le Lange Munte se mit à vibrer lorsque Flipkens repassa (définitivement) devant: 4-3, 5-3, puis enfin 6-4, à la deuxième balle de match (la première à 5-3)! (Belga)