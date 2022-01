Elise Mertens s'est qualifiée pour le 3e tour de l'Open d'Australie de tennis jeudi en écartant de sa route la Roumaine Irina-Camelia Begu, 31 ans, 64e mondiale, jeudi à Melbourne.

La numéro 1 belge (N.19), 26 ans, 26e mondiale, s'est imposée en 2 sets: 6-3, 6-2 et 1 heure 17 minutes de jeu. Demi-finaliste en 2018, Elise Mertens affrontera au 3e tour soit la Kazakhe Elena Rybakina (N.12), 12e mondiale, soit la Chinoise Shuai Zhang (WTA 74) pour une place en 8es de finale. C'est la 5e participation de suite à l'Open d'Australie pour Elise Mertens qui reste sur deux accessions en 8es de finale en 2020 et 2019 en simple. C'est son 20e tournoi du Grand Chelem en carrière. Un peu plus tard en double où elle est tenante du titre, Elise Mertens, 4e joueuse du monde en double, associée à la Russe Veronika Kudermetova (WTA 13 en double), entamera son tournoi face à une paire composée de la Russe Anna Blinkova et la Bélarusse Aliakasandra Sasnovich.

