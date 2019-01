Elise Mertens: "Il y a eu beaucoup d'émotions"

Sur le court n°7, sous les encouragements de Kim Clijsters, la Limbourgeoise, 23 ans, a dû s'employer pour écarter 6-2 et 7-5 la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (WTA 59), 24 ans, finaliste du tournoi de Hobart, sauvant deux balles d'un set partout à 5-4.

"Il y a eu beaucoup d'émotions", a-t-elle commenté, évoquant "un mélange de stress et d'excitation". "Je suis très bien entrée dans la partie. J'étais agressive et tout se déroulait bien. Ensuite, j'ai commencé à faire quelques fautes, surtout en coup droit, ce qui m'a frustrée et fait reculer. Je ne comprenais pas pourquoi il ne passait pas et je n'osais plus frapper. À 5-2 pour elle, j'ai dit stop, plus d'émotions, mets-toi dans ta bulle et lâche tes coups, même si la balle sort. Et j'ai pu renverser la situation", décrit encore la Limbourgeoise.

Au deuxième tour, la n°1 belge rencontrera la gagnante du match entre la Russe Margarita Gasparyan (WTA 91) et la Chinoise Zhu Lin (WTA 118), issue des qualifications.

"Cela devrait mieux se passer lors de ce deuxième match, car je suis dans le tournoi. Je suis en confiance, même si en match, c'est toujours différent. Si quelque chose ne va pas, cela me tracasse, mais j'essaie de trouver des solutions. Je jouerai normalement en double demain (NDLR : avec la Bélarusse Aryna Sabalenka). Je vais travailler le service, le retour, ainsi que le jeu vers l'avant", annonce-t-elle.