Elise Mertens gagne le double à Indian Wells aux côtés de Sabalenka

Elise Mertens et sa partenaire biélorusse Aryna Sabalenka ont remporté le double au tournoi de tennis WTA Premier d'Indian Wells, épreuve sur surface dure dotée de 9.035.428 dollars, samedi. Mertens et Sabalenka ont battu la paire tchèque, tête de série N.1, formée par Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova 6-3, 6-2 après 1 heure et 02 minutes.