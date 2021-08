Elise Mertens, avec la Biélorusse Aryna Sabalenka, s'est qualifiée pour les quarts de finale du double du tournoi WTA 1000 de Montréal jeudi. La paire belgo-biélorusse, tête de série N.1, s'est imposée en deux sets 7-6 (4), 6-2 en 1h22 contre les Canadiennes Leylah Fernandez et Rebecca Marino.

En quarts de finale, Mertens et Sabalenka, lauréates de l'Open d'Australie en février dernier, seront opposées aux gagnantes du match entre l'Américaine Emina Bektas et la Britannique Tara Moore et la paire canado-brésilienne Gabriela Dabrowski et Luisa Stefani, tête de série N.5.

En simple, la Limbourgeoise, 16e mondiale et tête de série N.9, avait été éliminée au premier tour face à l'Italienne Camila Giorgi (WTA 71) sur le score de 6-3, 7-5.

