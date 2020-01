Elise Mertens a vécu une journée mitigée lundi à l'Open d'Australie. La numéro 1 belge, 24 ans, a effet vu son aventure en simple s'achever au stade des huitièmes de finale lundi à la suite d'une défaite contre Simona Halep, numéro 3 mondiale. Mais elle s'est en revanche qualifiée ensuite pour les quarts de finale du double, battant, avec sa partenaire biélorusse Aryna Sabalenka, la Russe Veronika Kudermetova et l'Américaine Alison Riske 5-7, 6-3, 6-2.

"Ce fut une journée très intense", a commenté Elise Mertens. "Je pense avoir passé près de quatre heures sur le court. Après avoir perdu le premier set du double, je me suis d'ailleurs dit 'Oh, non ! Il va encore falloir en gagner deux pour remporter ce match.' On ne savait pas vraiment comment elles jouaient, mais nous avons réussi à trouver notre rythme et à hausser notre niveau, Aryna et moi, pour finir par nous imposer. Et cela fait tout de même plaisir. En simple, malheureusement, j'ai perdu tout juste contre Halep, mais je suis néanmoins satisfaite du niveau de jeu. Et je peux sortir la tête haute". Elise Mertens va désormais tout miser sur le double, où il ne faut pas oublier qu'elle est l'une des meilleures joueuses du monde - elle est 6e au classement WTA - et lauréate du dernier tournoi du Grand Chelem, à l'US Open en compagnie d'Aryna Sabalenka. Les deux joueuses remonteront d'ailleurs sur le court mardi contre les soeurs taiwanaises Hao-Ching et Latisha Chan. "À partir du moment où on est éliminée en simple, qui plus est après une défaite comme aujourd'hui, on n'a pas encore envie de rentrer à la maison", a ajouté Elise Mertens. "Rester le plus longtemps possible en course dans un tournoi du Grand Chelem est toujours agréable. Cela ne console pas du simple, mais nous allons désormais nous donner à fond pour cette victoire en double. On a déjà battu deux fois Chan et Chan, à Shenzhen, et à Wimbledon. J'espère que nous allons continuer à bien jouer et aller loin".