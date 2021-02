Bis repetita. Elise Mertens (WTA 16) s'est donc hissée pour la deuxième année consécutive en huitièmes de finale à l'Open d'Australie, le tournoi du Grand Chelem où elle a signé la meilleure performance de sa carrière, avec une accession en demi-finale en 2018. Dans la Rod Laver Arena, vide de tout public, la Limbourgeoise de 25 ans a joué le match quasi parfait contre la Suissesse Belinda Bencic (WTA 12), qui sortait de quarantaine stricte.

"Je joue bien pour l'instant et je suis très heureuse d'être ici", a-t-elle confié. "Cela n'a pas été facile pour Tennis Australia. Je suis très motivée, je veux jouer des matches car on ne sait jamais ce qui peut se passer avec le Covid. Mon niveau de jeu est stable. Quand on gagne de matches on est en confiance. Maintenant, je ne suis pas encore pleinement satisfaite. J'en veux plus. J'avais atteint les huitièmes de finale l'an dernier, j'ai défendu mes points, mais je me sens bien et je veux faire mieux que l'an dernier."

L'année passée, à Melbourne, Elise Mertens s'était inclinée au stade des huitièmes contre la Roumaine Simona Halep (WTA 2). Cette fois, c'est la Tchèque Karolina Muchova (WTA 27), 24 ans, qui sera son adversaire pour un match nettement plus à sa portée. La N.1 belge 'a d'ailleurs battue en octobre dernier au tournoi WTA d'Ostrava, 6-4, 6-2. "Je l'ai déjà rencontrée à Ostrava, oui. C'est une joueuse très talentueuse", a-t-elle ajouté. "Elle pratique un tennis très varié. Elle a une bonne première balle de service, elle fait beaucoup de slices, elle aime venir au filet. Son coup droit a l'air très performant aussi. Elle a gagné un grand match aujourd'hui contre Pliskova. Je vais d'ailleurs le visionner, pour voir si certaines choses ont changé par rapport à il y a quatre mois. Mais c'est une opportunité, c'est sûr. On verra."

