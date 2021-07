Le N.1 mondial serbe a facilement battu l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 34) en huitièmes de finale du tournoi de tennis masculin. Le tournoi de Stefanos Tsitsipas s'est lui arrêté au stade des huitièmes de finale.

Le Serbe Novak Djokovic, N.1 mondial et vainqueur des trois premières levées du Grand Chelem de la saison, a facilement battu l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 34) en huitièmes de finale du tournoi de tennis masculin des Jeux Olympiques, mercredi au Parc de tennis d'Ariake.

'Nole', en lice pour devenir le premier joueur masculin de l'histoire à signer le Grand Chelem doré, soit enlever les quatre tournois majeurs et les JO sur la même saison, s'est imposé 6-3, 6-1 en 1h24. Il défiera, pour une place dans le dernier carré, la star locale Kei Nishikori.

Le Japonais, 69e mondial, s'est imposé 7-6 (7), 6-0 devant le Biélorusse Ilya Ivashka (ATP 66). Plus tôt dans la journée, Alexander Zverev (ATP 5) s'est aussi qualifié pour les quarts en battant le Géorgien Nikoloz Basilashvili (ATP 41) en deux sets : 6-4, 7-6 (5). L'Allemand affrontera le Français Jérémy Chardy (ATP 68), tombeur du Britannique Liam Broady (ATP 143) en trois sets : 7-6 (3), 4-6, 6-1.

TSITSIPAS PAS

Stefanos Tsitsipas, quatrième joueur mondial, a été éliminé en huitième de finale du tournoi de tennis des Jeux Olympiques de Tokyo en simple messieurs, mercredi. Le Grec s'est incliné 2-6, 7-6, (7/4), 6-2 face au Français Hugo Humbert (ATP 28).

Humbert affrontera en quarts de finale le Russe Karen Khachanov (ATP 25), vainqueur 6-1, 2-6, 6-1 de l'Argentin Diego Schwartzman (ATP 13). Le Russe Daniil Medvedev, deuxième à l'ATP, a lui poursuivi sa route en écartant l'Italien Fabio Fognini (ATP 31) 6-2, 3-6, 6-2. Son prochain adversaire sera l'Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 11), qui a battu l'Allemand Dominik Köpfer (ATP 59) 7-6 (9/7), 6-3.

MURRAY SORTI EN DOUBLE

En double, le Britannique Andy Murray, associé à Joe Salisburry, a été éliminé en quarts de finale par les Croates Marin Cilic et Ivan Dodig au super tie break, mercredi après-midi à Tokyo. A 34 ans, Andy Murray avait pour ambition un troisième titre aux Jeux, après l'or en simple à Londres 2012 et à Rio 2016. A Tokyo, il s'est retiré du tableau en simple avant le 2e tour pour se concentrer sur le double.

