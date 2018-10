Djokovic pas fan de la nouvelle Coupe Davis

La Coupe Davis new-look passe décidément mal auprès des joueurs, et non des moindres. Rachetée par le groupe Kosmos présidé par Gérard Piqué cet été, la Coupe Davis va se jouer désormais sur une semaine à Madrid (18 nations) a priori fin novembre.

Le Serbe la jouera-t-il ? "Ca dépend. Je ne suis pas sûr pour le moment", a-t-il annoncé après s'être qualifié mercredi pour les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai.

"J'ai le sentiment que la date de la Coupe Davis est vraiment mauvaise, notamment pour les meilleurs joueurs", a expliqué Djokovic en écho aux déclarations d'Alexander Zverev la veille, qui a lui clairement annoncé qu'il ne la jouera pas.

"Parce qu'en novembre, je ne veux plus jamais jouer au tennis", avait déclaré le jeune Allemand, "organiser un tournoi de dix jours à la fin du mois de novembre, c'est dingue. A la fin de l'année, nous sommes tous épuisés. Je pense que tous les autres joueurs de haut niveau vous diront la même chose.".

Depuis l'adoption de cette réforme validée au mois d'août par l'ITF, et l'annonce fin septembre de sa date au mois de novembre, les dents grincent de plus en plus. Car le calendrier se surcharge: l'ATP a en effet décidé de relancer la World Team Cup (avec 24 équipes) prévue normalement en Australie en janvier 2020, donc à peine quelques semaines plus tard.

"Entre les deux, je donnerai ma priorité à la World Team Cup car c'est une compétition estampillée ATP", a assuré Djoko. "Mais j'espère qu'il y aura une grande discussion entre les joueurs pour comprendre comment nous allons aborder ces deux compétitions", a-t-il ajouté, "ou alors nous pouvons espérer décider de créer une +Super Coupe du monde+, si vous voulez l'appeler comme ça, peu importe, car c'est la meilleure chose dans notre sport".

Une discussion absolument nécessaire pour tenter de mettre un terme à la confusion qui règne quant à l'avenir de ces deux compétitions.