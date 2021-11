Le Norvégien, 8e mondial, affrontera Medvedev alors que Djokovic défiera Zverev. Le Serbe ambitionne toujours d'égaler Roger Federer, 6 fois vainqueur des Masters au cours de sa carrière.

Casper Ruud a décroché le dernier ticket pour les demi-finales du Masters vendredi à Turin, en Italie. Le Norvégien, 8e mondial, a battu le Russe Andrey Rublev, 5e mondial, en trois sets 2-6, 7-5, 7-6 (7/5) après 2 heures et 23 minutes de jeu, dans le dernier match du groupe vert des ATP Finals, qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison dans le Piémont.

En demi-finales, Casper Ruud, qui dispute à 22 ans son premier Masters, affrontera le tenant du titre, le Russe Daniil Medvedev (ATP 2), vainqueur du groupe rouge après avoir signé un sans-faute dans le round robin. L'autre demi-finale opposera le Serbe Novak Djokovic (ATP 1), vainqueur du groupe vert, à l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3), 2e du groupe rouge.

En cas de victoire finale, Novak Djokovic rejoindrait le Suisse Roger Federer au nombre de victoire en Masters (6), ce qui, aussi, ferait de lui, à 34 ans, le plus vieux joueur à remporter le Masters, le second de plus de 30 ans après Federer en 2011. Assuré de terminer numéro 1 mondial pour la septième fois (un record), le Serbe a remporté en effet cinq fois le Tournoi des Maîtres, en 2008, 2012, 2013, 2014 et 2015.

Après douze éditions à Londres entre 2009 et 2020, le Masters a pris la direction de l'Italie et de Turin. La ville du Piémont accueillera le traditionnel épilogue de la saison jusqu'en 2025.

Lire aussi: Garbine Muguruza venge Arantxa Sanchez en devenant la première Espagnole à remporter les Masters

Casper Ruud a décroché le dernier ticket pour les demi-finales du Masters vendredi à Turin, en Italie. Le Norvégien, 8e mondial, a battu le Russe Andrey Rublev, 5e mondial, en trois sets 2-6, 7-5, 7-6 (7/5) après 2 heures et 23 minutes de jeu, dans le dernier match du groupe vert des ATP Finals, qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison dans le Piémont. En demi-finales, Casper Ruud, qui dispute à 22 ans son premier Masters, affrontera le tenant du titre, le Russe Daniil Medvedev (ATP 2), vainqueur du groupe rouge après avoir signé un sans-faute dans le round robin. L'autre demi-finale opposera le Serbe Novak Djokovic (ATP 1), vainqueur du groupe vert, à l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3), 2e du groupe rouge. En cas de victoire finale, Novak Djokovic rejoindrait le Suisse Roger Federer au nombre de victoire en Masters (6), ce qui, aussi, ferait de lui, à 34 ans, le plus vieux joueur à remporter le Masters, le second de plus de 30 ans après Federer en 2011. Assuré de terminer numéro 1 mondial pour la septième fois (un record), le Serbe a remporté en effet cinq fois le Tournoi des Maîtres, en 2008, 2012, 2013, 2014 et 2015. Après douze éditions à Londres entre 2009 et 2020, le Masters a pris la direction de l'Italie et de Turin. La ville du Piémont accueillera le traditionnel épilogue de la saison jusqu'en 2025.