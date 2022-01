Le patron de la fédération australienne de tennis, Craig Tiley, a vanté le "travail incroyable" de son équipe après les problèmes de visa rencontrés par Novak Djokovic, dans une vidéo interne dévoilée par le journal Herald Sun.

"On pointe beaucoup du doigt et on blâme beaucoup, mais je peux vous assurer que notre équipe a fait un travail incroyable", déclare M. Tiley, s'adressant à la caméra dans une vidéo destinée à une communication interne, mais publiée sur le site internet du quotidien australien. "Malheureusement, au cours des deux derniers jours, il y a eu une affaire qui concerne deux joueurs, Novak en particulier", regrette M. Tiley dans la vidéo.

"Nous comprenons la situation actuelle et nous travaillons en étroite collaboration avec Novak et son équipe, ainsi qu'avec d'autres personnes et leur équipe, qui se trouvent dans cette situation", ajoute-t-il.

Le responsable de Tennis Australia explique que la fédération avait choisi de ne pas aborder la question publiquement en raison du recours déposé par Djokovic. Mais Tiley assure que son équipe a fait "tout ce qu'elle pouvait faire selon toutes les instructions qui lui ont été fournies".

La Fédération de tennis, organisatrice de l'Open d'Australie, a été accusée d'avoir induit les joueurs en erreur à propos des obligations en matière de vaccination contre le Covid-19 pour entrer dans le pays.

Dans une note envoyée aux joueurs et publiée par plusieurs médias australiens, l'organisation assurait qu'une personne ayant récemment contracté le Covid-19 pouvait bénéficier d'une exemption à l'obligation d'être entièrement vaccinée. Le gouvernement australien a toutefois précisé que cette disposition n'était valable que pour les résidents australiens, non pour les citoyens étrangers voulant entrer dans le pays. Il a ajouté que le ministère de la Santé en avait alerté Tennis Australia dès novembre.

Le N.1 mondial Novak Djokovic s'est vu annuler son visa à son arrivée à Melbourne mercredi. Il se trouve depuis dans un centre de rétention dans l'attente de l'examen de son recours, lundi. Une autre joueuse, la Tchèque spécialiste du double Renata Voracova, a été placée dans le même centre de rétantion après avoir, elle aussi, vu son visa annulé.

