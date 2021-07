Le Djoker affrontera le vainqueur du match entre Zverev et Chardy. Dans l'autre demi-finale, pas de Daniil Medvedev, sorti par Carreno-Busta. L'Espagnol affrontera Karen Khachanov pour une place en finale. Chez les Dames, la Suissesse Belinda Bencic affrontera Marketa Vondrousova et pourrait réussir à décrocher un or olympique qui s'est toujours refusé à la légende du tennis helvétique Roger Federer.

Le Serbe Novak Djokovic, N.1 mondial et vainqueur des trois premières levées du Grand Chelem de la saison, a très facilement disposé du Japonais Kei Nishikori (ATP 69) en quarts de finale du tournoi de tennis masculin des Jeux Olympiques, jeudi au Parc de tennis d'Ariake.

'Nole', en lice pour devenir le premier joueur masculin de l'histoire à signer le Grand Chelem doré, soit enlever les quatre tournois majeurs et les JO sur la même saison, s'est imposé 6-2, 6-0 en 70 minutes à peine.

Le Serbe défiera Alexander Zverev (ATP 5:N.4) en demies. L'Allemand est le dernier joueur à avoir validé son ticket pour le dernier carré du tournoi de tennis masculin des Jeux Olympiques, jeudi au Parc de tennis d'Ariake. Il s'est imposé 6-4, 6-1 devant le Français Jérémy Chardy (ATP 68) .

En début de programme, Karen Khachanov (ATP 25/N.12) a été le premier à se qualifier pour les demies en venant à bout du Français Ugo Humbert (ATP 28:N.14) en trois sets et 2h34 de jeu. Supérieur, le Russe s'est imposé 7-6 (4), 4-6, 6-3. Le Russe défiera Pablo Carreno-Busta (ATP 11/N.6) pour une place en finale. L'Espagnol a signé la performance du jour en sortant le Russe Daniil Medvedev, 2e mondial, sur le score de 6-2, 7-6 (5)

La Suissesse Belinda Bencic n'a pu cacher son émotion après sa qualification pour la finale du tournoi olympique de tennis féminin. © iStock

LA SUISSESSE BENCIC PREMIERE FINALISTE RÊVE DE FAIRE MIEUX QUE FEDERER

Belinda Bencic (WTA 12/N.9) s'est hissée en finale du tournoi de tennis féminin des Jeux Olympiques de Tokyo, jeudi sur le court central du parc de tennis d'Ariake. La Suissesse s'est imposée en trois sets - 7-6 (2), 4-6, 6-3 - devant la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 20/N.15).

La droitière de Flawil, 6 titres sur le circuit principal, dont quatre remportés sur dur, aura l'occasion d'écrire la plus belle ligne de son palmarès. En cas de succès en finale, elle pourrait même réussir ce que Roger Federer n'est jamais parvenu à faire, décrocher l'or olympique.

Le Bâlois a perdu, en 2012 sur le gazon de Londres, la finale du tournoi olympique contre Andy Murray. Bencic, 24 ans, aura l'occasion de se qualifier pour une seconde finale dans la capitale japonaise. En effet, elle est toujours en lice en double dames.

VONDROUSOVA, DEUXIEME FINALISTE CHEZ LES DAMES

Associée à sa compatriote Viktoria Golubic, elles affronteront les Brésiliennes Laura Pigossi et Luisa Stefani dans le courant de la journée pour tenter de suivre les traces de leurs compatriotes Roger Federer et Stanislas Wawrinka, médaillés d'or en double à Pékin en 2008.

Marketa Vondrousova (WTA 42) a validé son ticket pour la finale du tournoi de tennis féminin des Jeux Olympiques de Tokyo. Jeudi sur le court central en dur du parc de tennis d'Ariake, la Tchèque s'est imposée en deux sets devant l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 6) sur le score de 6-3, 6-1 après 64 minutes de jeu.

Vondrousova, 22 ans, avait brillé à Roland-Garros en 2019, année où elle avait été battue en finale du rendez-vous parisien par l'Australienne Ashleigh Barty. Depuis lors, elle a peiné à confirmer. Après un titre acquis à Bienne en avril 2017, elle s'est inclinée en finale des tournois de Budapest et Istanbul (2019). Svitolina, 16 titres sur le circuit, court toujours derrière un succès majeur. Jeudi, elle s'est montrée trop irrégulière, commettant pas moins de 29 fautes directes, pour revendiquer la victoire.

BENCIC AUSSI EN FINALE DU DOUBLE

La Suissesse Belinda Bencic (WTA 12) vit le tournoi de ses rêves aux Jeux Olympiques de Tokyo. Après s'être qualifiée pour la finale en simple plus tôt ce jeudi, après une victoire contre la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 20), elle a également obtenu son ticket pour la finale du double. Aux côtés de sa compatriote Viktorija Golubic, Bencic a éliminé le duo formé par les Brésiliennes Laura Pigossi et Luisa Stefani en deux sets, 7-5, 6-3.

Bencic et Golubic tenteront de conquérir l'or olympique contre les Tchèques Barbora Krecjikova et Katerina Siniakova, premières têtes de série. Ces dernières ont éliminé les Russes Veronika Kudermetova et Elena Vesnina au bout du suspense dans l'autre demi-finale, 6-3, 3-6, 10-6. Krecjikova, récemment titrée en simples et en doubles à Roland-Garros, aura ainsi pour mission d'empêcher les Suissesses de conquérir une deuxième médaille d'or en doubles pour leur pays, après le triomphe de Roger Federer et Stanislas Wawrinka à Pékin en 2008.

