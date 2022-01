Novak Djokovic a racheté en juin 2020 80% des parts d'une société danoise qui développe un traitement contre le coronavirus, a annoncé le patron de cette biotech, QuantBioRes, mercredi à l'agence Reuters.

Une annonce qui intervient quelques jours après le renvoi du numéro 1 mondial d'Australie où son visa a été annulé par les autorités judiciaires du pays, le privant de l'Open d'Australie. Mais le directeur général de la société danoise, Ivan Loncarevic, a bien expliqué que l'investissement a été réalisé en juin 2020, sans dévoiler de chiffres, insistant sur le fait que les recherches se concentrent sur un traitement contre le coronavirus, et non sur un vaccin. Le Serbe n'est pas vacciné contre le coronavirus et se voit confronté à un nouveau dilemme au moment où le Sénat français a validé l'obligation du pass vaccinal. L'ATP a prévenu les joueurs que pour pouvoir participer aux tournois en France, dont le plus important est Roland-Garros au mois de mai, ils devaient être vaccinés.