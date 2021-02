Elise Mertens, associée à la Biélorusse Aryna Sabalenka, a remporté la finale du double à l'Open d'Australie, vendredi à Melbourne. La paire s'est imposée 6-2, 6-3 en contre les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova après 1h19 de jeu. C'est le deuxième titre en Grand Chelem pour Mertens et Sabalenka, qui deviennent premières mondiale de la spécialité.

Elise Mertens et Aryna Sabalenka avaient déjà remporté l'US Open en 2019 et joué les demi-finales de Roland-Garros la même année. Partenaires depuis 2019, les deux filles ont aussi remporté ensemble les tournois WTA d'Ostrava (2020), d'Indian Wells et Miami (2019).

La Belge et la Biélorusse profitent de ce sacre pour devenir premières mondiales en double. Elles avaient déjà occupé la deuxième place en septembre 2019, dans la foulée de leur premier titre majeur à Flushing Meadows. C'est la première fois depuis Kim Clijsters en 2003 qu'une Belge trône au sommet du classement mondial du double.

