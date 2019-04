David Goffin toujours 21e d'un classement ATP inchangé

Un inédit quadruplé championnat-Coupe de la Ligue-Coupe d'Angleterre-Ligue des champions est "quasiment impossible" à réaliser pour Manchester City, a estimé dimanche le milieu de terrain belge des Citizens, Kevin de Bruyne.

Goffin était sorti du top-20 après le tournoi de Miami la semaine dernière. Il totalise 1.765 points. Ruben Bemelmans gagne une place et est 163e. Arthur De Greef, 176e, en perd deux. Kimmer Coppejans est 196e (-1) et Steve Darcis 250e (+1). Au sommet de la hierarchie mondiale, on retrouve le Serbe Novak Djokovic (11.070 points) devant l'Espagnol Rafael Nadal (8.725) et l'Allemand Alexander Zverev (6.040 points).

Le Suisse Roger Federer (5.590 points) est quatrième, devant l'Autrichien Dominic Thiem (4.765 points).