Éliminé au 1er tour de l'Open d'Australie, David Goffin sort du top 50 au nouveau classement ATP publié lundi, au lendemain de la première levée du Grand Chelem. Rafael Nadal conserve sa 5e place après son triomphe à Melbourne.

David Goffin perd les 90 points de son accession au troisième tour à l'Open d'Australie en 2020, l'ATP ayant adapté son système de classement à la suite de la pandémie du Covid-19. Il glisse de la 45e à la 52e place du classement mondial des joueurs de tennis. C'est la première fois depuis août 2014 que le Liégeois ne fait plus partie des 50 meilleurs joueurs mondiaux, lui qui était 56e à l'époque. Goffin entame cette semaine la défense de son titre au tournoi de Montpellier, où il aura 250 points ATP à défendre.

L'Open d'Australie n'a pas modifié le top 5

Rafael Nadal, qui a décroché un 21e titre historique en Grand Chelem dimanche, pointe toujours au 5e rang d'un classement toujours dominé par Novak Djokovic, qui n'a pu défendre son titre après le feuilleton juridico-sanitaire du début d'année. Battu par Nadal au terme d'une finale homérique dimanche, Daniil Medvedev est toujours 2e mondial, Alexander Zverev occupant la 3e place, Stefanos Tsitsipas la 4e. Le premier changement dans le top 10 concerne Matteo Berrettini et Andrey Rublev.

L'Italien, demi-finaliste à Melbourne, prend la 6e place du Russe, sorti au 3e tour, qui recule au 7e rang. Roger Federer et Dominic Thiem, qui n'ont pu défendre leurs points acquis en 2022 aux antipodes, sont en recul: le Suisse passe de la 17e à la 30e place, l'Autrichien de la 16e à la 37e.

