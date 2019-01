David Goffin se sépare de son coach Thierry Van Cleemput

"À l'issue de cet Open d'Australie, nous avons décidé Thierry Van Cleemput et moi-même de mettre un terme à notre relation professionnelle, d'un commun accord. Nous avons partagé ensemble des moments extraordinaires sportivement et humainement... et je tiens beaucoup à le remercier pour cela. Je lui souhaite tout le meilleur pour ses futures collaborations!", écrit le N.1 belge, 22 .

Sacré sportif belge de l'année 2017 après avoir notamment disputé la finale du Masters et de la Coupe Davis, David Goffin a connu une année 2018 plus difficile avec notamment des blessures à l'oeil puis au coude. Celle-ci l'a privé de la fin de saison. Revenu à la compétition en janvier, le Liégeois, 22e mondial, a échoué au 3e tour nettement en trois sets - 6-2, 7-6 (7/3), 6-3 - face au Russe Daniil Medvedev (ATP 19).