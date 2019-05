David Goffin s'est qualifié pour le troisième tour des Internationaux de France de tennis, mercredi, à Paris. Le Liégeois, 28 ans, 29e joueur mondial, s'est joué du Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 85), 19 ans, 6-2, 6-4, 6-3 en 1 heure et 49 minutes. Ce succès lui vaut un match de prestige contre l'Espagnol Rafal Nadal (ATP 2).

Les deux joueurs se rencontraient pour la première fois. Sur le Court N.14 de Roland-Garros, Goffin prenait d'emblée le service de son adversaire. Il récidivait dans le septième jeu et s'adjugait le premier set en 31 minutes (6-2).

Le deuxième set débutait par une surprenante série de cinq breaks consécutifs. En parvenant à conserver son service, Goffin prenait le large à 4-2. Il empochait cette deuxième manche 6-4 après un jeu blanc.

Le scénario était différent dans le troisième set. Il fallait attendre le septième jeu avant de voir Goffin réussir le break (4-3). Goffin concluait la rencontre dès sa première balle de match, sur le service de son adversaire (6-3).

Le Liégeois atteint le troisième tour pour la sixième fois en huit participations à Roland-Garros. Son meilleur résultat Porte d'Auteuil est un quart de finale en 2016 contre Dominic Thiem. L'an passé, il avait été éliminé en 8e de finale par l'Italien Marco Cecchinato.

Un obstacle de taille se dressera à présent sur la route de Goffin: l'Espagnol Rafael Nadal, en quête d'un 12e sacre Porte d'Auteuil. Le Majorquin, 32 ans, deuxième mondial, a écarté l'Allemand Yannick Maden (ATP 114), 29 ans, 6-1, 6-2, 6-4 en 2 heures et 9 minutes. Maden avait éliminé Kimmer Coppejans (ATP 178) au tour précédent.

Ce sera le cinquième affrontement entre Goffin et Nadal. L'ogre de Manacor a remporté les trois confrontations disputées sur terre battue, à Monte-Carlo et Madrid en 2017 et à Barcelone l'an passé. Goffin s'est imposé une fois sur dur, au Masters 2017.

Après un début de saison difficile, les deux joueurs ont engrangé de la confiance lors des deux premiers tours sur l'ocre parisienne. Tant Goffin que Nadal n'ont en effet pas encore concédé le moindre set et n'ont laissé filer que 13 jeux.