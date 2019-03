David Goffin se débarasse de Cecchinato et file en huitièmes à Miami

David Goffin (ATP 20/N.18) s'est qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami, joué sur dur et doté de 8.359.455 dollars, lundi au Hard Rock Stadium de Miami. Le Belge a battu l'Italien Marco Cecchinato (ATP 16/N.14) sur le score de 6-4, 6-4 après 1h10 de jeu.

Pour sa huitième participation en Floride, Goffin retrouvait Cecchinato sur sa route, son bourreau en huitièmes de finale à Roland-Garros en 2018. Encore 72e mondial au début des Internationaux de France, Cecchinato s'était hissé en demies avant de confirmer en seconde partie de saison. Désormais 16e mondial, le Palermitain est, à l'heure actuelle, mieux classé que le Liégeois au ranking ATP. En huitièmes de finale, David Goffin affrontera le vainqueur du duel entre l'Américain de 21 ans Frances Tiafoe (ATP 34) et le vétéran espagnol David Ferrer (ATP 155), tombeur du N.3 mondial allemand Alexander Zverev au 2e tour.

Après de nombreuses années sur l'île de Key Biscane, le tournoi de Miami a investi cette année le complexe du Hard Rock Stadium, antre des Miami Dolphins modifié pour le tournoi et qui affiche 14.000 places assises en configuration tennis.

A Indian Wells, pour le premier Masters 1000 de la saison, David Goffin s'était incliné d'entrée devant le Serbe Filip Krajinovic. Le meilleur résultat du droitier de Rocourt à Miami est une demi-finale acquise en 2016.

Face à l'Américain Frances Tiafoe mardi en 1/8e de finale

Lundi au 3e tour du deuxième Masters 1000 de la saison joué sur surface dure et doté de 8.359.455 dollars, Goffin a éliminé en deux manches et 1h09 le 16e joueur mondial l'Italien Marco Cecchinato (6-4, 6-4). Tiafoe a lui mis trois manches (5-7, 6-3 et 6-3) et 2h25 jeu avant de venir à bout du vétéran David Ferrer (ATP 155). A 36 ans, l'Espagnol, qui va mettre un terme à sa carrière au mois de mai, s'était offert au 2e tour le scalp du 3e joueur mondial l'Allemand Alexander Zverev.

Goffin, 28 ans, a remporté ses trois rencontres précédentes contre Tiafoe, 21 ans. Leur dernière partie date du mois août 2018. Goffin avait infligé un 6-0, 6-3 à son adversaire sur le ciment de Washington.

David Goffin avait été éliminé l'an dernier au deuxième tour à Miami où il effectuait sa rentrée après sa blessure à l'oeil survenur au tournoi de Rotterdam. Il est donc déjà assuré de marquer des points dans le prochain classement ATP.