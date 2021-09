David Goffin ne jouera plus en 2021. Le Liégeois a annoncé jeudi soir qu'il mettait un terme à sa saison, préférant récupérer pleinement de sa blessure au genou.

David Goffin, 30e joueur mondial, a joué son dernier match de l'année à l'US Open, où il a été éliminé au premier tour mardi par l'Américain McDonald. Il avait indiqué après sa défaite souffrir d'un problème au genou gauche.

Jeudi soir, Goffin a annoncé qu'il mettait un terme à sa saison 2021. "Je dois malheureusement vous annoncer que je ne pourai plus jouer en 2021", déclare David Goffin dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. "Cela a été une année difficile, avec ma cheville plus tôt dans l'année et mon genou qui me dérange depuis trop longtemps maintenant. J'ai donc pris la décision de ne plus jouer cette année. Je pense qu'il est important pour mon corps de prendre le temps de récupérer totalement. J'en ai besoin, mon corps en a besoin et ces quatre mois seront nécessaires pour revenir plus fort en 2022".

Conséquence de ce forfait, le numéro un belge, qui n'a pas gagné un match en Grand Chelem cette saison, ne pourra participer à l'European Open, le tournoi ATP d'Anvers qui aura lieu du 18 au 24 octobre. "Je suis désolé car je devais jouer à la maison à Anvers. Je suis désolé pour les tournois. Je reviendrai plus fort l'année prochaine, avec une meilleure énergie".

Egalement forfait pour la rencontre de Coupe Davis entre la Bolivie et la Belgique la semaine prochaine, David Goffin, 30 ans quittera le top 30 du classement ATP pour la première fois depuis juin 2019.

