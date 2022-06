Le Liégeois s'est imposé en trois sets contre le Moldave Radu Albot. Yanina Wickmayer, issue des qualifications, a réussi son retour sur le gazon londonien en prenant le meilleur

David Goffin (ATP 58) a pris la mesure du Moldave Radu Albot (ATP 113) mardi au premier tour de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem de la saison. Sur le court N.14, le Belge s'est imposé sereinement sur le score de 6-2, 6-2, 7-6 (7/8) après 2h02 de jeu.

Goffin a pris le meilleur départ dans ce match, initialement prévu lundi mais reporté au lendemain après une première journée bouleversée par les précipitations, en s'échappant rapidement à 3-0. Il s'est même offert un autre break pour empocher la première manche (6-2), notamment grâce à une première balle performante. Malgré un premier break concédé en début de 2e manche, le droitier de Rocourt a rapidement repris sa marche en avant. Trois breaks de rang lui ont en effet permis de mettre un peu plus la main sur le match (6-2). Bien que passablement énervé par son niveau de jeu, le Moldave de 32 ans n'a pas baissé les bras, prenant à deux reprises le service de 'la Goff' en début de 3e set. Mené 0-3 et victime d'une chute sur une reprise d'appuis, le Belge a laissé passer l'orage pour revenir progressivement dans la rencontre. Deux breaks plus tard, le Belge a emmené Albot au jeu décisif. Imperturbable jusqu'à 6-2, Goffin a manqué trois balles de match avant de ponctuer la rencontre sur un service gagnant.

Au 2e tour, le N.1 belge défiera Sebastian Baez, 21 ans et 35e mondial. Pour sa première à Wimbledon, l'Argentin, tête de série N.31, s'est imposé 6-4, 6-4, 7-5 contre le Japonais Taro Daniel (ATP 118). Ce sera le premier duel entre les deux hommes sur le circuit. C'est la 8e participation à Wimbledon pour Goffin, la première depuis 2019, année où il avait signé son meilleur résultat en atteignant les quarts de finale, battu par Novak Djokovic. Après une édition 2020 annulée en raison de la pandémie, le Liégeois n'avait pas pu disputer 'The Championships' en 2021 en raison d'une blessure.

Wickmayer s'impose en deux petits sets

Yanina Wickmayer a franchi le cap du premier tour des Internationaux de Grande-Bretagne à Wimbledon, mardi sur le gazon londonien. Issue des qualifications, la Belge de 32 ans, 606e mondiale, a battu la Chinoise Li Zhu, 28 ans, 99e au classement WTA, en deux sets (6-4, 6-2) sur le court N.9.

Après cinq occasions manquées de faire le break, 'Wicky' a pris le service de son adversaire à 4-4 avant d'enlever la première manche (6-4). La Belge a ensuite continué sur sa lancée dans le 2e set. Plus constante, avec davantage de coups gagnants et moins de fautes directes, elle a converti ses deux balles de break sans en concéder aucune. Ce bilan lui a forcément permis de l'emporter, après 1h21 de jeu.

Au 2e tour, Wickmayer jouera contre la Lettone de 25 ans Jelena Ostapenko (WTA 17/N.12), lauréate à Roland-Garros en 2017, tombeuse de la Française Oceane Dodin (WTA 85) sur un double 6-4.

C'est la 13e fois que Wickmayer dispute Wimbledon, la première fois depuis 2019 où elle avait atteint le 2e tour. Cela porte à 45 le nombre de participations de Yanina Wickmayer en Grand Chelem depuis 2008 : 9 Open d'Australie, 11 Roland-Garros, 12 US Open et donc 13 Wimbledon.

Son meilleur résultat à Londres remonte à 2011 avec un huitième de finale. L'ancienne N.12 mondiale, demi-finaliste de l'US Open 2009, avait interrompu sa carrière en octobre 2020 pour donner naissance à son premier enfant, une fille, prénommée Luana Daniëlla le 15 avril 2021. Sortie du classement WTA le 8 novembre alors qu'elle occupait le 344e rang mondial, Wickmayer a repris la compétition, sur le circuit ITF, le 7 février dernier.

David Goffin (ATP 58) a pris la mesure du Moldave Radu Albot (ATP 113) mardi au premier tour de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem de la saison. Sur le court N.14, le Belge s'est imposé sereinement sur le score de 6-2, 6-2, 7-6 (7/8) après 2h02 de jeu. Goffin a pris le meilleur départ dans ce match, initialement prévu lundi mais reporté au lendemain après une première journée bouleversée par les précipitations, en s'échappant rapidement à 3-0. Il s'est même offert un autre break pour empocher la première manche (6-2), notamment grâce à une première balle performante. Malgré un premier break concédé en début de 2e manche, le droitier de Rocourt a rapidement repris sa marche en avant. Trois breaks de rang lui ont en effet permis de mettre un peu plus la main sur le match (6-2). Bien que passablement énervé par son niveau de jeu, le Moldave de 32 ans n'a pas baissé les bras, prenant à deux reprises le service de 'la Goff' en début de 3e set. Mené 0-3 et victime d'une chute sur une reprise d'appuis, le Belge a laissé passer l'orage pour revenir progressivement dans la rencontre. Deux breaks plus tard, le Belge a emmené Albot au jeu décisif. Imperturbable jusqu'à 6-2, Goffin a manqué trois balles de match avant de ponctuer la rencontre sur un service gagnant. Au 2e tour, le N.1 belge défiera Sebastian Baez, 21 ans et 35e mondial. Pour sa première à Wimbledon, l'Argentin, tête de série N.31, s'est imposé 6-4, 6-4, 7-5 contre le Japonais Taro Daniel (ATP 118). Ce sera le premier duel entre les deux hommes sur le circuit. C'est la 8e participation à Wimbledon pour Goffin, la première depuis 2019, année où il avait signé son meilleur résultat en atteignant les quarts de finale, battu par Novak Djokovic. Après une édition 2020 annulée en raison de la pandémie, le Liégeois n'avait pas pu disputer 'The Championships' en 2021 en raison d'une blessure. Yanina Wickmayer a franchi le cap du premier tour des Internationaux de Grande-Bretagne à Wimbledon, mardi sur le gazon londonien. Issue des qualifications, la Belge de 32 ans, 606e mondiale, a battu la Chinoise Li Zhu, 28 ans, 99e au classement WTA, en deux sets (6-4, 6-2) sur le court N.9. Après cinq occasions manquées de faire le break, 'Wicky' a pris le service de son adversaire à 4-4 avant d'enlever la première manche (6-4). La Belge a ensuite continué sur sa lancée dans le 2e set. Plus constante, avec davantage de coups gagnants et moins de fautes directes, elle a converti ses deux balles de break sans en concéder aucune. Ce bilan lui a forcément permis de l'emporter, après 1h21 de jeu. Au 2e tour, Wickmayer jouera contre la Lettone de 25 ans Jelena Ostapenko (WTA 17/N.12), lauréate à Roland-Garros en 2017, tombeuse de la Française Oceane Dodin (WTA 85) sur un double 6-4. C'est la 13e fois que Wickmayer dispute Wimbledon, la première fois depuis 2019 où elle avait atteint le 2e tour. Cela porte à 45 le nombre de participations de Yanina Wickmayer en Grand Chelem depuis 2008 : 9 Open d'Australie, 11 Roland-Garros, 12 US Open et donc 13 Wimbledon. Son meilleur résultat à Londres remonte à 2011 avec un huitième de finale. L'ancienne N.12 mondiale, demi-finaliste de l'US Open 2009, avait interrompu sa carrière en octobre 2020 pour donner naissance à son premier enfant, une fille, prénommée Luana Daniëlla le 15 avril 2021. Sortie du classement WTA le 8 novembre alors qu'elle occupait le 344e rang mondial, Wickmayer a repris la compétition, sur le circuit ITF, le 7 février dernier.