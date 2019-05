Son beau succès obtenu au premier tour contre le Suisse Stan Wawrinka (ATP 29), triple vainqueur en Grand Chelem, n'a pas eu de suite.

David Goffin, le N.1 belge de tennis a été battu au 2e tour des Internationaux d'Italie, jeudi à Rome. Il a subi la loi de Juan Martin Del Potro (ATP 9/N.7) sur la terre battue du Foro Italico. L'Argentin, qui ne jouait que son 5e match de l'année (à la suite d'une fracture de la rotule droite) s'est imposé en deux sets : 6-4 et 6-2.

La rencontre a duré 1h18.

Un 2e break concédé dans le 7e jeu, après un premier concédé dans le 3e compensé par un contre-break dans le 6e, a coûté la première manche au Liégeois. La perte de sa mise en jeu dans le jeu initial du second set a compliqué les choses pour Goffin qui n'est jamais parvenu à s'offrir la moindre balle de break dans cette manche. A l'inverse, Del Potro réalisait un nouveau break (4-1) et concluait sur sa première balle de match. Goffin, 28 ans, ne mène plus que 3-2 dans ses rencontres avec le Sud-Américain de 30 ans. Vingt-troisième au classement mondial, David Goffin jouait beaucoup de points dans ce 5e des 9 ATP Masters 1000 de la saison doté de 5.207.405 euros. Il y avait atteint les quarts de finale en 2018 en profitant notamment en 1/8e de finale de l'abandon de ... Del Potro lors de leur seule confrontation sur ocre jusqu'à celle de ce jeudi. Del Potro rencontrera encore ce jeudi après-midi l'Australien Nick Kyrgios (ATP 36) ou le Norvégien Casper Ruud (ATP 76), venu des qualifications, pour une place en quarts de finale. Ce tournoi de Rome est l'ultime grande répétition avant les Internationaux de France à Roland-Garros. La deuxième levée du Grand Chelem débute le 26 mai et s'achèvera le 9 juin.