David Goffin a été éliminé par Rafael Nadal au 3e tour de Roland-Garros, vendredi à Paris. Le Liégeois, 29e mondial, s'est incliné en quatre sets 6-1, 6-3, 4-6, 6-3 en 2 heures et 49 minutes face à l'Espagnol, 2e mondial et tenant du titre Porte d'Auteuil.

Alors qu'il n'avait, comme Nadal, pas concédé le moindre set avant vendredi, Goffin était bousculé d'entrée de jeu. Mené 5-0, il concédait la 1e manche 6-1 en 29 minutes. Après avoir perdu le 2e set (6-3), le numéro 1 belge enlevait la 3e manche 6-4, devenant ainsi le premier joueur à prendre un set à Nadal sur la terre battue parisienne depuis l'Argentin Diego Schwartzman en quarts de finale l'année dernière. Mais Nadal restait aux commandes: le Majorquin s'isolait à 4-1 avant de conclure 6-3.

Il s'agissait du cinquième affrontement entre Goffin et Nadal. L'ogre de Manacor a remporté les quatre confrontations disputées sur terre battue, à Monte-Carlo et Madrid en 2017, à Barcelone l'an passé et à Roland-Garros ce vendredi. Goffin s'est imposé une fois sur dur, au Masters 2017.

David Goffin a atteint le 3e tour pour la sixième fois en huit participations à Roland-Garros. Son meilleur résultat Porte d'Auteuil est un quart de finale en 2016 contre Dominic Thiem. L'an passé, il avait été éliminé en 8e de finale par l'Italien Marco Cecchinato.

Rafael Nadal, en quête d'un 12e sacre à Paris, affrontera en 8e de finale le vainqueur du match entre l'Argentin Juan Ignacio Londero (ATP 78) et le Français Corentin Moutet (ATP 110).

Goffin éliminé, il n'y a plus de Belges en simple à Roland-Garros. Elise Mertens (WTA 20) a été éliminée 7-6 (7/3), 4-6, 9-11 après 3h18 de match par la Lettonne Anastasija Sevastova (WTA 12) en 16e de finale du simple dames vendredi après-midi.