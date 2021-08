David Goffin éliminé dès le premier tour à l'US Open

David Goffin a été éliminé dès le premier tour de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, mardi à New York. Le Liégeois, 30e mondial et tête de série N.27, s'est incliné en trois sets 6-2, 7-5, 6-3 en 2h07 sur le court N.5 contre l'Américain Mackenzie McDonald (ATP 61).

David Goffin © belga