David Goffin (ATP 19) jouera dimanche sa première finale en Masters 1000. Samedi à Cincinnati, le Belge de 28 ans, tête de série N.16, a pris la mesure du Français Richard Gasquet (ATP 56). Il s'est imposé sur le score de 6-3, 6-4 après 1h15 de jeu dans la première demi-finale de cette épreuve sur surface dure dotée de 6.056.280 dollars.

Sur une 6e faute en revers du Biterrois, 'la Goff' a conclu le premier set sur le score de 6-3 après 32 minutes de jeu. Malgré un petit pourcentage de première balle (48%) dans cette première manche, le Belge n'a donné que très peu d'occasions à Gasquet, visiblement frustré par son niveau de jeu. Pour sa cinquième demi-finale en Masters 1000, la seconde de rang dans l'Ohio après avoir dû abandonner contre Roger Federer en 2018, le Liégeois a vu le Français de 33 ans faire le break d'entrée en début de set (0-2). Réactif, Goffin a recollé dans la foulée (2-2).

Impressionnant de vélocité et très performant dans le secteur défensif, il a fait plier le Français pour s'isoler à 5-3. Sur un dernier jeu de service rondement mené, il a ponctué la rencontre grâce à la 23e faute directe de son adversaire. Goffin mène désormais deux victoires à une contre Gasquet. Le Belge l'avait emporté en 2017 à Tokyo (7-5, 6-2) et le Français avait gagné à Montpellier l'an dernier (6-4, 0-6, 6-3), deux tournois sur surface dure aussi. Le N.1 belge, quatre titres sur le circuit, défiera en finale le vainqueur du duel entre le Serbe Novak Djokovic (ATP 1) et le Russe Daniil Medvedev (ATP 8). Pour arriver en finale, Goffin a successivement battu l'Américain Taylor Fritz (ATP 25), l'Argentin Guido Pella (ATP 22), le Français Adrian Mannarino (ATP 59) avant de bénéficier du forfait du Japonais Yoshihito Nishioka (ATP 77), victime d'une intoxication alimentaire.

Le rendez-vous à Cincinnati est l'avant-dernier tournoi prévu avant l'US Open qui débute le 26 août à Flushing Meadows. La saison dernière, le résident monégasque avait atteint les huitièmes de finale dans la banlieue de New York, battu par le Croate Marin Cilic.