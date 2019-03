David Goffin battu d'entrée par le qualifié serbe Filip Krajinovic

Opposé au qualifié serbe Filip Krajinovic (ATP 113), le N.1 belge n'a pas réussi à faire mieux qu'en 1/8e de finale du tournoi ATP250 de Montpellier, il y a un mois. Il s'est incliné contre le Belgradois de 27 ans en deux manches 6-3 et 6-3 et moins d'une heure et demie de jeu.

Ce premier Masters 1000 de l'année, où il avait atteint des demi-finales en 2016 et où il était absent il y a douze mois en raison de sa blessure à l'oeil survenue au tournoi de Rotterdam, marque le début de sa nouvelle collaboration avec le coach Thomas Johansson. Le Suédois de 43 ans a succédé à Thierry Van Cleemput qui avait mis fin à ses fonctions à l'issue du parcours de Goffin à l'Open d'Australie (3e tour) fin janvier à Melbourne.