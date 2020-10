David Goffin, qui avait été testé positif au Covid-19 le 7 octobre, a passé un nouveau test mardi, dont le résultat est également positif. Le numéro un belge, qui attend les résultats d'un troisième test effectué jeudi, espère toutefois être en mesure de disputer l'European Open, le tournoi ATP d'Anvers qui aura lieu la semaine prochaine.

"Je me sens très bien pour le moment", déclare David Goffin dans une story postée sur son compte Instagram. "Comme vous le savez, j'ai été testé positif il y a neuf jours. J'ai fait un nouveau test mardi, une semaine après, et je suis toujours positif. Il faut se montrer patient. J'ai passé un nouveau test hier, j'attends les résultats. Si c'est négatif, je pourrai reprendre les entraînements et préparer l'European Open. Je croise les doigts".

David Goffin (ATP 14) avait annoncé le 7 octobre dernier avoir été testé positif au Covid-19, ce qui l'avait poussé à déclarer forfait pour le tournoi de Saint-Pétersbourg cette semaine.

L'European Open a lieu du 19 au 25 octobre mais David Goffin ne doit entrer en lice que jeudi au 2e tour vu son statut de tête de série.

