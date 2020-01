Victorieuse à l'arraché 2-1 contre la Bulgarie, mardi soir à Sydney, la Belgique devra désormais attendre les résultats des dernières rencontres de groupe, mercredi, pour savoir si elle pourra continuer l'aventure dans la première édition de l'ATP Cup. Entre-temps, cela suffisait toutefois au bonheur de l'équipe.

"Nous avons fait le maximum et cela fait plaisir d'avoir remporté cette victoire", a expliqué Steve Darcis, le capitaine-joueur, en conférence de presse. "Le début a été difficile, pour moi, comme pour l'équipe, mais quand David est monté sur le terrain, nous avions un bon feeling. Même s'il avait perdu le premier set, il jouait l'un des meilleurs matches qu'il m'ait été donné de voir. Son niveau de jeu était incroyable, son attitude également. Ensuite, les gars en double ont été supers aussi. Ils se sont remarquablement battus pour revenir d'un set et break. Nous avons tâché de les pousser depuis le banc, mais tout le mérite leur revient. Ils ont livré un grand match".

Avec deux victoires en trois rencontres et six matches gagnés pour trois perdus, la Belgique est actuellement première des deux meilleurs deuxièmes qui accompagneront les six vainqueurs de groupe en quarts de finale. Mais elle peut encore se faire dépasser par l'Afrique du Sud ou la France, ainsi que l'Autriche et le Japon, qui joueront mercredi.

"Je pense que nous avons une bonne chance de passer, mais il va falloir prier un peu", a estimé Steve Darcis. "Demain, nous allons nous entraîner comme si nous jouions jeudi, en avec un maximum d'application, tout en jetant un coup d'oeil aux autres résultats. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire".

"Nous avons fait le maximum et cela fait plaisir d'avoir remporté cette victoire", a expliqué Steve Darcis, le capitaine-joueur, en conférence de presse. "Le début a été difficile, pour moi, comme pour l'équipe, mais quand David est monté sur le terrain, nous avions un bon feeling. Même s'il avait perdu le premier set, il jouait l'un des meilleurs matches qu'il m'ait été donné de voir. Son niveau de jeu était incroyable, son attitude également. Ensuite, les gars en double ont été supers aussi. Ils se sont remarquablement battus pour revenir d'un set et break. Nous avons tâché de les pousser depuis le banc, mais tout le mérite leur revient. Ils ont livré un grand match". Avec deux victoires en trois rencontres et six matches gagnés pour trois perdus, la Belgique est actuellement première des deux meilleurs deuxièmes qui accompagneront les six vainqueurs de groupe en quarts de finale. Mais elle peut encore se faire dépasser par l'Afrique du Sud ou la France, ainsi que l'Autriche et le Japon, qui joueront mercredi. "Je pense que nous avons une bonne chance de passer, mais il va falloir prier un peu", a estimé Steve Darcis. "Demain, nous allons nous entraîner comme si nous jouions jeudi, en avec un maximum d'application, tout en jetant un coup d'oeil aux autres résultats. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire".