Novak Djokovic, absent en Californie car il n'est pas vacciné, retrouvera son trône suite à la défaite précoce du joueur russe.

Le premier tournoi de Daniil Medvedev dans la peau du N.1 mondial s'est arrêté au 3e tour. Lundi à Indian Wells (dur/8.584.055 dollars), le Russe s'est incliné en trois sets - 4-6, 6-3, 6-1 - devant le Français de 35 ans Gaël Monfils (ATP 28). Cette défaite va avoir une conséquence importante au classement car Daniil Medvedev cédera sa place au sommet de la hiérarchie mondiale à Novak Djokovic.

Après avoir concédé la première manche, Monfils a totalement inversé la tendance. Il a régalé le public à plusieurs reprises, notamment en s'adjugeant la 2e manche après un service à la cuillère. Rapidement décroché dans le set décisif, Medvedev n'a pas semblé pouvoir revenir et a finalement concédé un troisième break en quatre jeux de service dans ce 3e set. Le Russe, pour la première fois engagé dans un tournoi en tant que N.1 mondial, va perdre sa place dès lundi prochain, au profit du Serbe Novak Djokovic, absent de Californie car non vacciné contre le Covid-19 et de fait non autorisé à se rendre aux États-Unis.

Monfils, qui avait déjà battu un N.1 mondial dans sa carrière, contre Rafael Nadal en 2009, défiera Carlos Alcaraz (ATP 19) au tour suivant. Quelques minutes avant, Alcaraz a été expéditif contre Roberto Bautista Agut (ATP 15) dans un duel entièrement espagnol. Le Murcian de 18 ans seulement, déjà deux titres au palmarès dont celui de Rio cette saison, s'est imposé très largement 6-2, 6-0 contre son aîné.

