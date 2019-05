"David est un joueur très talentueux. J'aime bien le regarder". Carlos Moya, le coach de Rafael Nadal (ATP 2), tient David Goffin (ATP 29) en haute estime. Le Majorquin, 42 ans, vainqueur sur la terre battue de la Porte d'Auteuil en 1998, sera donc un spectateur plus qu'attentif vendredi dans les tribunes du court Philippe Chatrier.

"Ce qui m'impressionne chez David, c'est qu'il est un joueur très complet", a-t-il raconté à l'Agence Belga. "Il est capable de faire énormément de choses avec la balle et il se déplace remarquablement bien. Il présente certaines similitudes avec Djokovic, mais il est un unique en son genre. Depuis que je suis avec Rafa, ils se sont déjà rencontrés à Barcelone, je crois (en avril 2018, ndlr). Et je me rappelle aussi de leur match à Madrid (en mai 2017, ndlr). Rafa n'a jamais gagné facilement contre lui".

Après avoir été 7e à l'ATP, fin 2017, David Goffin est retombé au classement mondial ces derniers mois. Le Liégeois pourrait même sortir du top 30 s'il perd vendredi au troisième tour contre Rafael Nadal. Mais pour Carlos Moya, il ne fait aucun doute qu'il va rebondir.

"On connaît bien David. Il a eu des blessures l'an dernier et il se bat pour revenir. Il a un nouveau coach, Thomas Johansson, qui lui aura certainement apporté l'une ou l'autre chose nouvelle. Pour moi, il peut certainement réintégrer le top 10. Il a le talent et les armes pour y arriver. Je vais le dire autrement. Il a trop de potentiel pour estimer qu'il n'en est pas capable et faire une croix dessus.