Le match aura lieu le week-end du 18 et 19 septembre. La situation actuelle de la Bolivie qui fait face à une recrudescence de la pandémie de covid explique cette situation.

En raison de la situation actuelle du Covid-19 en Bolivie, la rencontre de Coupe Davis de tennis entre le pays sud-américain et la Belgique aura lieu au Paraguay voisin le week-end du 18 et 19 septembre.

Tennis Vlaanderen, la fédération flamande a annoncé la décision jeudi. Le match se jouera en plein air sur une terre battue dans la capitale Asuncion.

Les joueurs de tennis belges affronteront la Bolivie dans le groupe mondial I pour une place dans les Qualifiers de 2022. En cas de défaite, ils devront disputer les barrages pour le Groupe mondial I. En mars, l'équipe du capitaine Johan Van Herck a échoué de peu à se qualifier pour la finale de Madrid sans son leader David Goffin. Ruben Bemelmans, Kimmer Coppejans, Arthur De Greef, Sander Gillé et Joran Vliegen ont perdu 3-2 contre la Hongrie.

