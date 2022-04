La Belgique a été versée dans le groupe C avec la France, l'Allemagne et l'Australie lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe Davis effectué mardi à Malaga en Espagne.Les rencontres se joueront à Hambourg en Allemagne, une des quatre villes-hôtes des groupes, du 14 au 18 septembre prochain.

Placée dans le troisième pot, la Belgique est tombée dans le groupe C avec la France, tête de série N.3 et placée dans le pot 1. L'Allemagne, tête de série N.6, était, elle, placée dans le deuxième pot. L'Australie, tête de série N.14, figurait pour sa part dans le pot 4. Non qualifiée pour la phase de groupes en 2021, la Belgique avait d'abord dû assurer sa place dans le groupe mondial lors d'une victoire contre la Bolivie en septembre dernier. Au mois de mars, l'équipe belge avait alors décroché son ticket pour la phase de groupes grâce à une victoire en Finlande.

Tirage favorable

Tête de série N.10, la Belgique a hérité d'un tirage favorable avec la France, menée par Gael Monfils, qu'elle a déjà battu trois fois en huit confrontations. Le dernier duel face à nos voisins remonte à 2017 et une défaite 3-2 en finale. Face à l'Allemagne du N.3 mondial Alexander Zverev, la Belgique compte une victoire en neuf confrontations. Un succès qui remonte à la dernière confrontation entre les deux nations, en 2017 aussi. Contre l'Australie, avec le jeune Alex De Minaur (ATP 24), les Belges ont remporté trois de leurs six confrontations. En 2019, les Australiens s'étaient montrés plus forts lors de la phase de groupe (2-1).

Les deux premiers des quatre groupes seront qualifiées pour la phase à élimination directe (quarts de finale, demi-finale, finale) prévue du 21 au 27 novembre à Malaga. Si la Belgique remporte son groupe, elle affrontera le deuxième du groupe B entre l'Espagne, le Canada, la Serbie et la Corée du Sud. Si elle finit deuxième, elle sera opposée au vainqueur du groupe D entre les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le Kazakhstan et les Pays-Bas.

