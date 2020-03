Coronavirus: Kim Clijsters a dû adapter ses plans, mais est "tout aussi motivée qu'avant"

Comme tous les joueurs et joueuses de tennis, Kim Clijsters est également réduite au chômage technique à l'heure actuelle en raison de la pandémie du coronavirus. La Limbourgeoise, 36 ans, qui espérait poursuivre son come-back entamé aux tournois WTA de Dubaï et de Monterrey, est actuellement aux Etats-Unis, dans sa maison du New Jersey, en compagnie de Brian Lynch, son époux, et de ses trois enfants, Jada (12 ans), Jack (6 ans) et Blake (3 ans). Elle y a donné quelques nouvelles de son quotidien.