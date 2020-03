Le numéro un mondial du tennis, le Serbe Novak Djokovic, a fait don d'un million d'euros à la Serbie pour l'aider à lutter contre le nouveau coronavirus, a-t-il annoncé vendredi en donnant à ses fans un aperçu de sa vie à l'heure du confinement.

"Notre don est destiné à l'achat de respirateurs qui sont indispensables pour sauver des vies et à l'achat d'autres équipements sanitaires", a déclaré Djokovic lors d'une conférence vidéo organisée par ses porte-parole à Belgrade.

'Nole', qui réside habituellement à Monaco, se trouve actuellement avec sa famille à Marbella, en Espagne, où il respecte les mesures d'isolement décrétées par les autorités. Son séjour en Espagne est "un pur hasard", ont précisé ses porte-parole.

Le numéro un mondial âgé de 32 ans a confié qu'il s'efforçait de garder "l'esprit positif" face à la pandémie et qu'il appréciait de passer du temps avec sa famille.

"Je vais diffuser sur les réseaux sociaux prochainement des exercices physiques que je pratique dans notre appartement", a-t-il annoncé.

"Je ne me souviens pas, depuis que je suis devenu père, d'avoir passé autant de temps avec ma famille", a ajouté Djokovic, sans évoquer les problématiques liées au tennis.

Novak Djokovic a également tenu à remercier "du fond du coeur" la Chine pour l'aide qu'elle a apporté à la Serbie, où près de 460 personnes ont été contaminées par le Covid-19, dont sept en sont décédées.

Pékin a notamment dépêché en Serbie une équipe de spécialistes chargés de conseiller les autorités sur les mesures à prendre pour lutter contre la pandémie, ainsi que trois avions remplis de matériel médical.

