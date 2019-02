Classement ATP: Pas de changement dans le Top 16

Il aura l'occasion de se reprendre cette semaine à Rotterdam (ATP 500). Le Liégeois, tête de série N.8, débutera contre le Français Gaël Monfils (ATP 33), demi-finaliste la semaine dernière à Sofia. Goffin l'a battu dans trois de leurs cinq duels. Le N.1 belge avait atteint les demi-finales l'an dernier à Rotterdam. Il défend donc beaucoup de points. On se souvient qu'il avait dû abandonner après avoir été touché à l'oeil par une balle face à Grigor Dimitrov.

Ruben Bemelmans est 134e (-2), Kimmer Coppejans 195e (-1), Arthur De Greef 209e (-7) et Joris De Loore 299e (-3) et Steve Darcis 313e (-2).

Le Français Jo-Wilfried Tsonga, 33 ans, qui a renoué avec la victoire (la 17e de sa carrière et la première depuis celle à Anvers en 2017). L'ex-N.5 mondial s'est imposé à Montpellier et a bondi de 70 places et se retrouve 140e.

Autre lauréat de la semaine l'Argentin Juan Ignacio Londero a intégré le Top 100 après son succès à Cordoba (ATP 250). Le voilà installé à la 69e place après un gain de 43 positions, son meilleur classement à ce jour.

Le Russe Daniil Medvedev n'a pas été récompensé au classement pour son succès à Sofia (ATP 250). Il reste 16e.

Quant aux finalistes, ils ont tous progressé. Le Français Pierre-Hugues Herbert (Montpellier) est 36e (+8), l'Argentin Guido Pella (Cordoba) 50e (+9) et le Hongrois Marton Fucsovics 38e (+9).

On notera qu'au classement du double, Sander Gille 84e (+2) et Joran Vliegen 85 (+4) restent la 40e paire mondiale après leur demi-finale à Cordoba. Les Français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert conserve la première place au niveau de la paire. Le vétéran américain Mike Bryan (40 ans) conserve la 1e place au niveau individuel en double.