Ana Ivanovic pense que Kim Clijsters va éprouver des difficultés à revenir à son meilleur niveau. L'ancienne championne de tennis serbe a confié son sentiment lors d'un récent entretien avec Barbara Schett-Eagle pour l'émission Instagram Live d'Europsort "Hanging out with Babsi". Elle a aussi évoqué son compatriote et actuel N.1 mondial Novak Djokovic qu'elle voit battre le record de 20 titres du Grand Chelem de Roger Federer.

"J'ai regardé certains de ses matchs et elle a frappé la balle de façon étonnante, mais j'espère vraiment qu'elle pourra revenir au niveau pour jouer comme elle le faisait auparavant", a déclaré mercredi la lauréate de Roland-Garros en 2008 à propos de la Limbourgeoise. "Kim a été un tel mentor pour moi car lorsque j'ai commencé sur le circuit, j'ai passé beaucoup de temps à lui parler. Elle m'a aidé à m'installer sur le circuit. Nous sommes devenues amies, elle a ensuite eu Jada, elle est revenue et a gagné un Grand Chelem".

"Personnellement, je ne pense pas que ce sera facile après tant d'années d'absence. C'est incroyable ce qu'elle a accompli. Je la respecte toujours autant, c'est juste difficile à imaginer maintenant après avoir eu trois enfants et être partie si longtemps de faire un comeback", a déclaré Ivanovic, éphémère N.1 mondiale pendant 9 semaines entre juin et août 2008, qui s'est retirée du circuit en 2016, à 29 ans.

"Non pas parce qu'elle n'est pas en forme, mais parce que votre corps réagit différemment. Quand vous n'êtes plus en compétition, vous réalisez à quel point il est nécessaire de l'ajuster et elle est partie depuis un certain temps".

Kim Clijsters fêtera ses 37 ans lundi. Elle a effectué son retour à la compétition le 17 février dernier au tournoi de Dubaï après 7 années de retraite.

Interrogée sur les chances de Novak Djokovic de battre le record de titres du Grand Chelem de Roger Federer, Ana Ivanovic s'est montrée plutôt optimiste.

"Nous étions des amis très proches sur le circuit, mais plus tard, au fil des ans, il a eu son propre chemin et j'ai eu le mien, mais ce qu'il a réalisé est vraiment incroyable. Le temps travaille pour lui. Il lui reste encore quelques années et il a certainement une grande chance de le faire et c'est probablement l'un de ses objectifs."

Djokovic, 33 ans, compte 17 titres du Grand Chelem.

"J'ai regardé certains de ses matchs et elle a frappé la balle de façon étonnante, mais j'espère vraiment qu'elle pourra revenir au niveau pour jouer comme elle le faisait auparavant", a déclaré mercredi la lauréate de Roland-Garros en 2008 à propos de la Limbourgeoise. "Kim a été un tel mentor pour moi car lorsque j'ai commencé sur le circuit, j'ai passé beaucoup de temps à lui parler. Elle m'a aidé à m'installer sur le circuit. Nous sommes devenues amies, elle a ensuite eu Jada, elle est revenue et a gagné un Grand Chelem". "Personnellement, je ne pense pas que ce sera facile après tant d'années d'absence. C'est incroyable ce qu'elle a accompli. Je la respecte toujours autant, c'est juste difficile à imaginer maintenant après avoir eu trois enfants et être partie si longtemps de faire un comeback", a déclaré Ivanovic, éphémère N.1 mondiale pendant 9 semaines entre juin et août 2008, qui s'est retirée du circuit en 2016, à 29 ans. "Non pas parce qu'elle n'est pas en forme, mais parce que votre corps réagit différemment. Quand vous n'êtes plus en compétition, vous réalisez à quel point il est nécessaire de l'ajuster et elle est partie depuis un certain temps". Kim Clijsters fêtera ses 37 ans lundi. Elle a effectué son retour à la compétition le 17 février dernier au tournoi de Dubaï après 7 années de retraite. Interrogée sur les chances de Novak Djokovic de battre le record de titres du Grand Chelem de Roger Federer, Ana Ivanovic s'est montrée plutôt optimiste. "Nous étions des amis très proches sur le circuit, mais plus tard, au fil des ans, il a eu son propre chemin et j'ai eu le mien, mais ce qu'il a réalisé est vraiment incroyable. Le temps travaille pour lui. Il lui reste encore quelques années et il a certainement une grande chance de le faire et c'est probablement l'un de ses objectifs." Djokovic, 33 ans, compte 17 titres du Grand Chelem.