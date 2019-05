C'est fini pour Mertens à Roland-Garros au terme d'un marathon contre Sevastova

Elise Mertens, 20e joueuse mondiale et tête de série numéro vingt, n'a pas réussi à atteindre, en simple du moins, la deuxième semaine des internationaux de France de tennis à Roland-Garros, la deuxième des quatre manches du Grand chelem. Elle s'est en effet inclinée 7-6 (7/3), 4-6, 9-11 après avoir gaspillé cinq balles de match, au terme d'un marathon de trois heures et dix-huit minutes face à la Lettonne Anastasija Sevastova, 12e mondiale et tête de série numéro douze, en seizièmes de finale sur la terre battue parisienne.

