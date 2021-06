Le joueur belge s'est blessé à la cheville lors du tournoi de Halle

David Goffin est "extrêmement déçu" de ne pas pouvoir participer à l'édition 2021 de Wimbledon. Le Liégeois l'a indiqué sur son compte Instagram vendredi, au lendemain de l'annonce de son forfait pour le tournoi sur gazon londonien.

"Malheureusement, en raison de la blessure à la cheville que j'ai subie cette semaine au tournoi ATP de Halle, je ne pourrai pas participer à Wimbledon cette année", a écrit Goffin. "Je suis extrêmement déçu et je suis impatient de revenir en 2022. Je continuerai à consulter mes médecins dans les prochaines semaines afin de déterminer quand je serai prêt à m'entraîner à nouveau et à reprendre les tournois." Le N.1 belge et 13e mondial s'est blessé lundi lors de son premier tour dans lequel il était opposé au Français Corentin Moutet (ATP 94). Il avait remporté le premier set 6-1, puis a tenté de conclure le 2e set après sa blessure mais a cédé la manche 5-7 et a préféré renoncer à ce moment-là. Wimbledon doit se disputer du 28 juin au 11 juillet.

David Goffin est "extrêmement déçu" de ne pas pouvoir participer à l'édition 2021 de Wimbledon. Le Liégeois l'a indiqué sur son compte Instagram vendredi, au lendemain de l'annonce de son forfait pour le tournoi sur gazon londonien."Malheureusement, en raison de la blessure à la cheville que j'ai subie cette semaine au tournoi ATP de Halle, je ne pourrai pas participer à Wimbledon cette année", a écrit Goffin. "Je suis extrêmement déçu et je suis impatient de revenir en 2022. Je continuerai à consulter mes médecins dans les prochaines semaines afin de déterminer quand je serai prêt à m'entraîner à nouveau et à reprendre les tournois." Le N.1 belge et 13e mondial s'est blessé lundi lors de son premier tour dans lequel il était opposé au Français Corentin Moutet (ATP 94). Il avait remporté le premier set 6-1, puis a tenté de conclure le 2e set après sa blessure mais a cédé la manche 5-7 et a préféré renoncer à ce moment-là. Wimbledon doit se disputer du 28 juin au 11 juillet.